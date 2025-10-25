Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford

Il était le bouc émissaire, celui qu’on conspuait à chaque erreur. Mais dans le marasme que traverse Manchester United, Harry Maguire endosse un autre rôle : celui de la bouée, en atteste son but contre Liverpool le week-end dernier. Tout ce qu’il faut pour prouver qu’après une chute, peut se trouver un tremplin.

Quand Harry Maguire débarque à Manchester United le 5 août 2019, les projecteurs brillent presque autant que le chèque. 87 millions d’euros, un record absolu pour un défenseur. Dans les bureaux des Red Devils , on imagine un nouveau Vidić, un futur capitaine modèle, un pilier pour dix ans. Mais très vite, la réalité s’installe : l’Anglais traîne des pieds et le club aussi. En janvier 2020, il reçoit le brassard de capitaine après le départ de Ashley Young. Le costume est trop large, la lumière trop forte et très vite les erreurs s’enchaînent, en même temps que les moqueries. Les chants « Harry, your defence is terrifying » (Harry ta défense est terrifiante, en VF), résonnent autant que ses tacles manqués.

Dans le numéro 202 de So Foot , son cas était déjà abordé : Maguire, c’est le mec qui porte le poids de tout un club, des ratés d’Ole Gunnar Solskjær à l’impuissance d’Erik ten Hag, sans avoir demandé à devenir un symbole. Quand Bruno Fernandes récupère le brassard à l’été 2023, Maguire avouera à travers une interview avec Rio Ferdinand publié en août dernier à quel point il avait été touché. « Erik ten Hag a décidé de changer de capitaine parce que je ne jouais pas. Je me sentais tout simplement pas aussi important pour le club que quand je jouais sous Ole Gunnar Solskjear », a-t-il confié.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com