 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 00:37

Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford

Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford

Il était le bouc émissaire, celui qu’on conspuait à chaque erreur. Mais dans le marasme que traverse Manchester United, Harry Maguire endosse un autre rôle : celui de la bouée, en atteste son but contre Liverpool le week-end dernier. Tout ce qu’il faut pour prouver qu’après une chute, peut se trouver un tremplin.

Quand Harry Maguire débarque à Manchester United le 5 août 2019, les projecteurs brillent presque autant que le chèque. 87 millions d’euros, un record absolu pour un défenseur. Dans les bureaux des Red Devils , on imagine un nouveau Vidić, un futur capitaine modèle, un pilier pour dix ans. Mais très vite, la réalité s’installe : l’Anglais traîne des pieds et le club aussi. En janvier 2020, il reçoit le brassard de capitaine après le départ de Ashley Young. Le costume est trop large, la lumière trop forte et très vite les erreurs s’enchaînent, en même temps que les moqueries. Les chants « Harry, your defence is terrifying » (Harry ta défense est terrifiante, en VF), résonnent autant que ses tacles manqués.

Dans le numéro 202 de So Foot , son cas était déjà abordé : Maguire, c’est le mec qui porte le poids de tout un club, des ratés d’Ole Gunnar Solskjær à l’impuissance d’Erik ten Hag, sans avoir demandé à devenir un symbole. Quand Bruno Fernandes récupère le brassard à l’été 2023, Maguire avouera à travers une interview avec Rio Ferdinand publié en août dernier à quel point il avait été touché. « Erik ten Hag a décidé de changer de capitaine parce que je ne jouais pas. Je me sentais tout simplement pas aussi important pour le club que quand je jouais sous Ole Gunnar Solskjear », a-t-il confié.…

Par Kevin Mbundu pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thomasson : reculer pour mieux passer
    Thomasson : reculer pour mieux passer
    information fournie par So Foot 25.10.2025 00:38 

    Titulaire indiscutable d’un Lens haletant, Adrien Thomasson est devenu, en quelques semaines, l’élément moteur du collectif artésien à la sauce Pierre Sage. Milieu récupérateur à la débauche d’énergie constante, capitaine, meilleur passeur de Ligue 1, le Savoyard ... Lire la suite

  • Milan sauve un point in extremis contre Pise
    Milan sauve un point in extremis contre Pise
    information fournie par So Foot 24.10.2025 23:03 

    Milan 2-2 Pise Buts : Leão (7 e ), Athekame (90 e +2) // Cuadrado (60 e S.P.), Nzola (86 e ) Des buts en Serie A, alléluia !… QB pour SOFOOT.com

  • Nantes époustoufle le Paris FC
    Nantes époustoufle le Paris FC
    information fournie par So Foot 24.10.2025 22:47 

    Après cinq matchs sans victoire, Nantes a mis fin à sa série noire en s'imposant face au Paris FC à Jean Bouin (1-2). Un succès capital pour les Canaris, qui se donnent un bon bol d'air. Le promu parisien marque en revanche le coup avec une deuxième défaite d'affilée. ... Lire la suite

  • Troyes accroché dans le derby, le Red Star sur le podium
    Troyes accroché dans le derby, le Red Star sur le podium
    information fournie par So Foot 24.10.2025 22:06 

    Petit derby entre voisins. Troyes et Reims ne s’étaient plus affrontés depuis février 2023. Cette fois, pas de champagne pour les Rémois, mais un nul face au leader de la Ligue 2 à l’issue d’un match plaisant (0-0). L’ESTAC garde huit points d’avance sur son voisin, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank