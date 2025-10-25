Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif
Le match n’est pas fini.
Le royaume nordique a décidé d’en finir avec la pluie de paris sportifs qui tombe avant chaque match. Copenhague a adopté une nouvelle loi qui interdit les pubs pour les jeux d’argent dix minutes avant et dix minutes après les retransmissions sportives. Une décision qui vise à protéger les jeunes et les accros du combiné à sept matchs sur la Superligaen et la D2 turque.…
SF pour SOFOOT.com
