 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif
information fournie par So Foot 25/10/2025 à 08:57

Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif

Le Danemark siffle la fin de la promotion des paris sportif

Le match n’est pas fini.

Le royaume nordique a décidé d’en finir avec la pluie de paris sportifs qui tombe avant chaque match. Copenhague a adopté une nouvelle loi qui interdit les pubs pour les jeux d’argent dix minutes avant et dix minutes après les retransmissions sportives. Une décision qui vise à protéger les jeunes et les accros du combiné à sept matchs sur la Superligaen et la D2 turque.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thomasson : reculer pour mieux passer
    Thomasson : reculer pour mieux passer
    information fournie par So Foot 25.10.2025 00:38 

    Titulaire indiscutable d’un Lens haletant, Adrien Thomasson est devenu, en quelques semaines, l’élément moteur du collectif artésien à la sauce Pierre Sage. Milieu récupérateur à la débauche d’énergie constante, capitaine, meilleur passeur de Ligue 1, le Savoyard ... Lire la suite

  • Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford
    Harry Maguire, ou la revanche du vilain d’Old Trafford
    information fournie par So Foot 25.10.2025 00:37 

    Il était le bouc émissaire, celui qu’on conspuait à chaque erreur. Mais dans le marasme que traverse Manchester United, Harry Maguire endosse un autre rôle : celui de la bouée, en atteste son but contre Liverpool le week-end dernier. Tout ce qu’il faut pour prouver ... Lire la suite

  • Milan sauve un point in extremis contre Pise
    Milan sauve un point in extremis contre Pise
    information fournie par So Foot 24.10.2025 23:03 

    Milan 2-2 Pise Buts : Leão (7 e ), Athekame (90 e +2) // Cuadrado (60 e S.P.), Nzola (86 e ) Des buts en Serie A, alléluia !… QB pour SOFOOT.com

  • Nantes époustoufle le Paris FC
    Nantes époustoufle le Paris FC
    information fournie par So Foot 24.10.2025 22:47 

    Après cinq matchs sans victoire, Nantes a mis fin à sa série noire en s'imposant face au Paris FC à Jean Bouin (1-2). Un succès capital pour les Canaris, qui se donnent un bon bol d'air. Le promu parisien marque en revanche le coup avec une deuxième défaite d'affilée. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank