information fournie par So Foot • 15/10/2024 à 21:02

Thomas Tuchel va prendre les rênes de l’Angleterre

De retour sur les terres de ses plus beaux succès.

Vainqueur de la Ligue des champions avec Chelsea en 2021, Thomas Tuchel a laissé un magnifique souvenir en Angleterre. Trois ans plus tard, c’est donc vers le technicien allemand que la Fédération anglaise s’est tournée pour prendre les commandes des Three Lions , orphelins de Gareth Southgate depuis la fin de l’Euro. Selon le Times , l’accord est désormais signé, et Tuchel sera présenté comme sélectionneur de l’Angleterre d’ici la fin de la semaine . La victoire de dimanche en Finlande (1-3) restera donc comme le clap de fin de l’intérim assuré par Lee Carsley.…

