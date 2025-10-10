Thomas Tuchel une nouvelle fois agacé par l’ambiance de Wembley
La quantité ne fera jamais la qualité.
Malgré une victoire 3-0 contre le pays de Galles en match amical et un stade garni de plus de 70 000 supporters , le sélectionneur Thomas Tuchel a trouvé le moyen de ronchonner . L’ancien coach de Dortmund, du PSG et de Chelsea a été très déçu par l’ambiance de Wembley, qu’il ne juge pas à la hauteur de la prestation des Three Lions, rapporte le Daily Mail. …
KM pour SOFOOT.com
