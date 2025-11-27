Marquinhos, les 500 glorieuses

Au cours d'une soirée à l'image de son aventure parisienne, mouvementée mais victorieuse, Marquinhos a fêté son 500e match avec le PSG. Un sacré chemin parcouru pour le gamin de 19 ans débarqué sur la pointe des pieds dans la capitale, voilà plus de douze ans.

Trois buts encaissés, une engueulade de la part de Luis Enrique sur une relance ratée, mais aussi plusieurs interventions bien senties et beaucoup de consignes délivrées à ses camarades de jeu. C’est peu dire que Marquinhos n’aura pas vécu une 500 e de tout repos, ce mercredi soir au Parc des Princes contre Tottenham. À l’image de son parcours avec le PSG finalement, fait de beaucoup de hauts, de bas, de critiques, de triomphes et surtout d’énormément d’amour. De la part du public parisien principalement, qui a acclamé son capitaine pendant l’échauffement, avant que la tribune Auteuil n’y aille de sa banderole en seconde période : « Marquinhos, des titres et des records, une légende qu’on honore » . Voilà pour le côté célébrations, achevées par un passage au pied du virage après coup, dans une soirée où les Rouge et Bleu ont dû s’employer pour signer une quatrième victoire cette saison en Ligue des champions.

Je ressens de la fierté pour tout ce chemin, pour les obstacles surmontés avant d’arriver jusqu’ici et porter ce club.…

Tous propos recueillis par TB et JF.

Par Tom Binet et Julien Faure, au Parc des Princes pour SOFOOT.com