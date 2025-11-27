PSG : esquisse d'une théorie anarchiste du football

Ce mercredi soir, le match entre le PSG et Tottenham nous a fait vibrer, Paris délivrant une version anarchiste du foot. Quel magnifique paradoxe, surtout pour une équipe façonnée par un Luis Enrique qui rêve de tout contrôler.

Vous ne connaissez peut-être pas cet ouvrage. En 1975, Paul Feyerabend, philosophe autrichien des sciences, publiait Contre la méthode – Esquisse d’une théorie anarchiste de la connaissance . Pour résumer, grossièrement, la science doit, afin de progresser, s’émanciper de toute déférence devant les évidences ou la rationalité, bref faire n’importe quoi, n’importe comment. On pourrait appliquer, sans prétention intellectuelle ni artifice conceptuel, cette grille d’analyse au match du PSG ce mercredi soir contre Tottenham (5-3), en phase « championnat » de la Ligue des champions.

Après la défaite logique, admise, consensuelle contre le Bayern Munich, qui par ailleurs ce même soir a reçu une leçon d’humilité du côté d’Arsenal, les Parisiens ont répondu de la plus belle des façons, et pourtant pas la plus rassurante. Mais qui ne s’est pas régalé en regardant cette rencontre, surtout une seconde période dépourvue de tout scénario ?…

Par Nicolas Kssis-Martov pour SOFOOT.com