Marquinhos : « On arrive à être deuxièmes sans préparation »

Une légende vivante.

S’il n’espérait sûrement pas encaisser trois buts pour sa 500ᵉ sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Marquinhos est revenu sur le chemin parcouru en zone mixte après la victoire parisienne face à Tottenham (5-3) : « C’est très beau. Il y en a qui étaient là pour ma première et qui sont encore là (rires), a soufflé le capitaine parisien . Il y a eu beaucoup de moments ici, dont des difficiles. Je suis très fier. Ça montre ma fidélité, mes ambitions, ma passion. Je pense que les supporters sont contents de voir des joueurs qui donnent tout pour ce maillot. 500, ce n’est pas rien. » …

TM pour SOFOOT.com