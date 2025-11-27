Luis Enrique encense ses milieux de terrain

Difficile de le contredire.

Quelques minutes après le match fou entre le Paris Saint-Germain et Tottenham ce mercredi soir (5-3), l’entraîneur du club de la capitale a été questionné sur la performance de ses milieux de terrain, dont Vitinha, auteur d’un triplé. S’il n’a pas l’habitude d’être très locace sur les performances individuelles de ses protégés, l’Espagnol a cette fois été dithyrambique : « Toute l’équipe, mais spécialement les trois milieux de terrain, ont été incroyables. Ce sont des joueurs de très haut niveau , avec Warren (Zaïre-Emery) aussi. J’ai envie de voir toute l’équipe ensemble et en forme. J’espère que cela arrivera le plus vite possible. » …

TM pour SOFOOT.com