Thomas Tuchel s'inscrit dans la durée avec l'Angleterre

Win sur win , l’Angleterre n’en finit plus de gagner . Et puisqu’on ne change pas une équipe qui gagne… La Fédération anglaise annonce que Thomas Tuchel prolonge jusqu’à l’Euro 2028 au Royaume-Uni et en Irlande . L’Allemand est à la tête des Three Lions depuis janvier 2025 et son contrat prenait fin après la Coupe du monde aux État-Unis.

Committed to our journey 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🦁 Thomas Tuchel will lead our #ThreeLions through to 2028 after signing a new contract!…

EA pour SOFOOT.com