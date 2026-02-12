Quels adversaires possibles pour les Bleus en Ligue des nations ?

La moins stimulante des compétitions est de retour. Après une dernière édition remportée par le Portugal, la Ligue des nations et son drôle de système reviennent dès le 24 septembre 2026 pour enterrer notre manque de football international post-Mondial jusqu’au 13 juin 2027. Le tirage au sort de la compétition de l’UEFA se tiendra à Bruxelles à 18 heures, ce jeudi. Mais comment fonctionne tout ce bourbier ?

Déjà, la base : il y a 16 équipes réparties dans chacune des ligues A, B et C, ainsi que 6 dans la ligue D . Chaque ligue est structurée en chapeaux fondés sur le classement général : quatre chapeaux de quatre équipes en Ligues A, B et C (réparties par tranches de classement), et deux chapeaux en Ligue D, comprenant trois équipes.…

SW pour SOFOOT.com