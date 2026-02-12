PSG : le CSE du club demande le départ de Yohan Cabaye du centre de formation

Le ton monte. Diplômé il y a quelques jours, Yohan Cabaye est dans le viseur de la direction du Paris Saint-Germain . Depuis plusieurs mois, le centre de formation des Titis est sous pression , à tel point que l’inspection du travail des Yvelines s’est rendue à Poissy fin octobre. Une enquête du comité social et économique (CSE) du club a révélé de nombreux dysfonctionnements au sein de la cellule de recrutement des jeunes et de la préformation. Après plusieurs mois, l’enquête a rendu son constat alarmant.

De lourdes accusations

D’après les informations de L’Équipe , l’avis du CSE demande le départ de Yohan Cabaye, directeur sportif des Titis, et de Lucas Vigneron, responsable des opérations. Les deux hommes, toujours selon l’enquête, sont accusés de faits graves. L’audition d’une trentaine de personnes pointe supposément des situations de stress, du harcèlement moral, des risques psychosociaux, des conflits d’intérêts et des problèmes de comportements.…

