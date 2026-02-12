 Aller au contenu principal
Lamouchi poussé à expliquer son choix de jouer pour la France aux médias tunisiens
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 14:26

Retour du fils prodigue… Mercredi, le nouveau sélectionneur national de la Tunisie, Sabri Lamouchi était présenté à la presse . Une conférence lors de laquelle il a du revenir ses des événements vieux de plus de 30 ans, lorsqu’il était joueur : son choix de représenter la France plutôt que la Tunisie .

🎙️ Sabri Lamouchi CLARIFIE son épisode avec l’Équipe Nationale en 1993 et son choix de représenter la France plutôt que la Tunisie 🇹🇳🇫🇷 : « En amical en 1993, je me suis échauffé pendant 30 minutes, je n’ai pas joué et je n’ai eu aucune réunion d’explication avec le… pic.twitter.com/i43lKJRp97…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
