Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

Alerte tempête ! Le Bayern Munich affrontait le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Les Bavarois se sont imposés 2-0 sans trop de soucis mais, à l’échauffement d’avant-match, le Français Michael Olise a failli surprendre son coach , Vincent Kompany, alors en pleine interview au bord du terrain.

En séance de jonglage, Olise a envoyé une ogive dans le ciel munichois qui s’est dirigée vers l’entraîneur belge en redescendant. Le Français s’est alors précipité pour l’en empêcher. Tout est bien qui finit bien : la balle est passée à côté du crâne de Kompany et le joueur en a profité pour lâcher un contrôle splendide . Hilare et conscient qu’on est passé pas loin d’une (disons-le) petite catastrophe, Olise s’est dirigé vers les autres membres du staff pour leur raconter.…

EA pour SOFOOT.com