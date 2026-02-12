 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette
information fournie par So Foot 12/02/2026 à 13:59

Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

Michael Olise est passé tout proche d’une belle boulette

Alerte tempête ! Le Bayern Munich affrontait le RB Leipzig en quarts de finale de la Coupe d’Allemagne. Les Bavarois se sont imposés 2-0 sans trop de soucis mais, à l’échauffement d’avant-match, le Français Michael Olise a failli surprendre son coach , Vincent Kompany, alors en pleine interview au bord du terrain.

En séance de jonglage, Olise a envoyé une ogive dans le ciel munichois qui s’est dirigée vers l’entraîneur belge en redescendant. Le Français s’est alors précipité pour l’en empêcher. Tout est bien qui finit bien : la balle est passée à côté du crâne de Kompany et le joueur en a profité pour lâcher un contrôle splendide . Hilare et conscient qu’on est passé pas loin d’une (disons-le) petite catastrophe, Olise s’est dirigé vers les autres membres du staff pour leur raconter.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank