Thomas Tuchel pas tendre avec ses joueurs

La soupe à la grimace.

Tout sauf satisfait de la courte victoire de son équipe face à Andorre (0-1) ce samedi lors de la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du monde du groupe K , Thomas Tuchel, qui vivait son deuxième match à la tête des Three Lions , a tenté d’envoyer un message à ses joueurs après la rencontre : « Je pense honnêtement qu’on a joué avec le feu. J’ai ressenti ça presque comme dans un match de coupe où le favori ne sent pas le danger. Je n’ai pas ressenti une équipe consciente du score de 1-0 lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde. Petit à petit, l’énergie a baissé alors que nous avions besoin du contraire. Je pense que nous méritions cette victoire, et nous avons trois victoires et trois clean sheets […] mais nous leur ferons comprendre clairement ce que nous attendons d’eux » , a posé l’entraîneur allemand.…

TM pour SOFOOT.com