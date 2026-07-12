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Thomas Tuchel n'a pas apprécié le match des Anglais
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 02:44

Thomas Tuchel n'a pas apprécié le match des Anglais

Thomas Tuchel n'a pas apprécié le match des Anglais

Tatillon ou pisse-froid ? Portée par sa rock star Jude Bellingham, l’Angleterre a rejoint le dernier carré de la Coupe du monde 2026 en battant la Norvège (2-1). Et comme après toute victoire, deux opinions s’entendent. D’un côté, ceux qui sont satisfaits. De l’autre, ceux qui regardent la manière. Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, fait ce soir partie de ce dernier camp.

« On s’est rendu la tâche difficile , a commenté l’Allemand au diffuseur . Être dans le dernier carré, c’est fantastique, mais je ne suis pas satisfait de la performance. » La faute à quoi ? « Des erreurs tactiques, un manque de rapidité et un manque de régularité. Nous avons eu de la chance. […] Nous devons mieux jouer. » L’Angleterre affrontera la Suisse ou l’Argentine en demi-finale, ce mercredi (21 heures).…

FL pour SOFOOT.com

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