Jude Bellingham renvoie la Norvège à la maison

Auteur d’un doublé face à la Norvège (1-2), Jude Bellingham a signé une prestation de légende pour envoyer l’Angleterre en demi-finales du Mondial. Les Three Lions affronteront la Suisse ou l’Argentine à Atlanta et ne sont plus qu’à une marche de leur première finale depuis 1966.

Norvège 1-2 Angleterre

Buts : Schjelderup (36 e ) pour les Løvene // Bellingham (45 e +2 et 93 e ) pour les Three Lions

Si vous entendez un jour quelqu’un dire que les vraies rock stars n’existent plus, vous pourrez lui répondre que c’est faux : Jude Bellingham en est une. Dans un collectif anglais longtemps apathique, le milieu du Real Madrid a signé un solo de légende dans la nuit de samedi à dimanche, en plantant un doublé face à la Norvège en quarts de finale de la Coupe du monde (2-1). Et sous les yeux de Mick Jagger, s’il vous plaît.…

Par François Linden pour SOFOOT.com