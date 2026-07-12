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Antonio Rattín, ancien capitaine de l'Argentine, est décédé
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 03:17

Antonio Rattín, ancien capitaine de l'Argentine, est décédé

Antonio Rattín, ancien capitaine de l'Argentine, est décédé

Avant son quart de finale de Coupe du monde face à la Suisse, l’Argentine a appris le décès d’un de ses anciens capitaines : Antonio Rattín s’est éteint à 89 ans . Boca Juniors, son ancien club de toujours (il y a évolué dans les années 1950 et 1960, a annoncé la triste nouvelle.

L’homme à l’origine des cartons jaune et rouge

Le « Rat » avait disputé les Coupes du monde 1962 et 1966. C’est lors de cette dernière qu’une des grandes histoires de la Coupe du monde s’est produite : en quarts de finale, contre l’Angleterre, hôte du tournoi, il fut expulsé après avoir insulté l’arbitre , l’Allemand Rudolf Kreitlein. L’Argentin avait alors refusé de quitter la pelouse, prétextant que l’arbitre ne comprenait pas l’espagnol. Deux policiers l’avaient alors escorté pour qu’il sorte de la pelouse. L’Argentine s’était ensuite inclinée. La FIFA avait ensuite introduit les cartons lors de la Coupe du monde suivante, en 1970.…

UL pour SOFOOT.com

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