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Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal
information fournie par So Foot 12/07/2026 à 03:39

Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal

Pape Thiaw n'est plus le sélectionneur du Sénégal

Le comex sénégalais a raté le match Angleterre-Norvège. Pape Thiaw n’est plus le sélectionneur du Sénégal . Avec son staff, il a été écarté de son poste par sa fédération, réunie en comité exécutif ce samedi soir. Il quitte le Sénégal après un an et demi à la tête de la sélection. Il a aidé les Gaindés à gagner (ou pas) la CAN et à se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde.

En attendant Patrick Vieira ?

Cet été, le Sénégal a quitté la Coupe du monde après un match épique contre la Belgique : s’ils menaient 2-0 jusqu’à la 85 e minute de ce seizième de finale, les coéquipiers de Sadio Mané se sont finalement inclinés (2-3) après les prolongations. L’Équipe annonce que l’option Patrick Vieira est étudiée par la fédération sénégalaise.…

UL pour SOFOOT.com

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