Décevante, l'Argentine neutralise la Suisse et attend l'Angleterre

Sans être étincelante et même tancée en seconde période, l'Argentine a attendu une frappe géniale de Julián Alvarez pour se défaire de la Suisse en prolongations (3-1) et retrouver le dernier carré du Mondial. Lionel Messi et les siens y croiseront l'Angleterre pour actualiser une des plus grosses rivalités de l'histoire du football.

Argentine 3-1 Suisse

Buts : Mac Allister (10 e ), Alvarez (112 e ) et Martínez (120 e +1) pour l’Albiceleste // Ndoye (67 e ) pour la Nati.

Expulsion : Embolo (72 e ) côté Suisse. …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com