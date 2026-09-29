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Thomas Tuchel face à la menace de la Premier League
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 14:23

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Thomas Tuchel face à la menace de la Premier League

Thomas Tuchel face à la menace de la Premier League

Après une défaite contre l’Espagne à domicile, l’Angleterre doit déjà se rattraper, dès ce mardi soir, en Tchéquie. Thomas Tuchel, toujours hanté par l’échec de la Coupe du monde, tente d’imposer son style sur l’équipe nationale, entre flexibilité tactique, proactivité avec et sans ballon, et management sans ménagement. Pourtant, il continue de se heurter aux dérives de la Premier League, dont le nombre de projets de jeu différents impacte l’identité commune voulue par l’Allemand.

« Je ne prends pas les appels des entraîneurs de Premier League. Je n’ai jamais appelé de sélectionneur. C’est comme ça. » Face à la presse anglaise, ce lundi, Thomas Tuchel s’est encore employé à afficher une image de coach et d’homme inflexible, même face aux entraîneurs du plus grand championnat du monde. Le sujet était alors de savoir s’il devait ménager certains joueurs pour favoriser les clubs anglais, ce que l’Allemand a balayé d’un net revers de main, mais s’inscrit dans une logique plus globale d’opposition entre les Three Lions et la Premier League.

Trop d’idées tue l’idée

Tuchel n’est ni le premier étranger à la tête de la sélection (Sven-Göran Eriksson de 2001 à 2006 et Fabio Capello de 2007 à 2012) ni le premier à subir la toute-puissance du championnat local. Car, au-delà du strass et des paillettes, les clubs anglais n’apportent pas que du positif à l’Angleterre. En raison d’une manne financière exceptionnelle, Manchester City, Arsenal et compagnie garnissent leurs effectifs des meilleurs joueurs étrangers de la planète et poussent loin des frontières les entraîneurs britanniques pour faire place aux coachs espagnols, français ou italiens.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

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