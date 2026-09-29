Pochettino dégoûté par les « tromperies » de Manchester City

Le grabuge ne fait que commencer. City a été reconnu coupable de 114 infractions sur 115 accusations, selon des révélations faites par The Athletic vendredi dernier. Les sanctions ne sont pas encore tombées que la planète foot imagine déjà tous les scénarios possibles : Erling Haaland en League Two, City avec -38 points cette saison ou une simple amende pour les plus optimistes. En attendant, ceux touchés de près ou de loin par cette affaire n’hésitent pas à donner leur avis. C’est le cas de Mauricio Pochettino, entraîneur de Tottenham de 2014 à 2019.

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LP pour SOFOOT.com