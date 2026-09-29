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Niklas Süle a enfilé les gants... en neuvième division
information fournie par So Foot 29/09/2026 à 15:40

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Niklas Süle a enfilé les gants... en neuvième division

Niklas Süle a enfilé les gants... en neuvième division

Certains font durer le plaisir, d’autres veulent vivre heureux : là est la différence. Pendant que des briscards continuent de prendre la place de jeunots (Olá Cristiano), Niklas Süle, 31 ans et quelques chiffres en plus sur la balance depuis sa retraite, a tourné la page du monde pro … pour le football amateur, celui qu’on aime. La Sunday League, comme l’appelle communément nos friends britanniques. En allemand, ça donne Amateurfußball. Moins stylé, d’un coup.

Süle, gardien de but ?

Mais Süle, passé par le Bayern et Dortmund, lui, se fiche du style. Déjà sur les terrains de Bundesliga ou de Ligue des champions, il a toujours été vu comme le défenseur central rugueux qui ne s’occupait guère du ballon (malgré des relances millimétrées et un certain calme balle au pied). Mettre un terme à sa carrière de footballeur à 30 ans, ce n’est pas non plus “stylé”, dans l’imaginaire collectif. Lui l’a fait en mai dernier et est, depuis, monté dans l’ascenseur pour descendre de huit étages . Direction la neuvième division du football allemand.…

AC pour SOFOOT.com

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