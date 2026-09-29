Le Brésil se fait peur, mais s’offre l’Australie

On croyait les avoir perdus. Accrochés vendredi dernier par les mêmes Socceroos (1-1), les hommes de Carlo Ancelotti se sont imposés, malgré une belle frayeur en première période. Après l’ouverture du score du latéral droit de l’AS Monaco, Vanderson, le Brésil a de nouveau affiché les failles défensives entrevues lors du Mondial en concédant deux pions en cinq minutes à la demi-heure de jeu. Animée par de meilleures intentions en deuxième mi-temps , la sélection auriverde est finalement venue à bout de l’Australie (4-2).

Vinícius et Raphinha buteurs

Alors oui, le fait que Vinícius Júnior marque sur pénalty dans un match amical au bout du monde ne rattrapera pas son début de saison plus que moyen (pour ne pas dire mauvais), mais l’essentiel est là pour le Madrilène. Il a inscrit sa 14 e réalisation sous la tunique brésilienne. Raphinha, également sur pénalty en fin de première mi-temps, et le néo- Gunner Bruno Guimarães ont parachevé le succès auriverde .…

MB pour SOFOOT.com