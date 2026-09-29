Raphinha sort dès la mi-temps contre l'Australie
Le Barça tremble. Alors que les Canarinhos sont venu à bout des Socceroos , une mauvaise nouvelle est venue assombrir la victoire brésilienne : Raphinha est sorti à la mi-temps, juste après avoir marqué sur pénalty. Simple précaution ou vrai bobo ? Selon la Fédé brésilienne, l’attaquant « a été remplacé en raison d’une gêne musculaire » .
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