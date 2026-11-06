Le nouveau président du Havre s'explique sur le grand ménage

On a connu meilleures semaines au Havre (et ce n’est pas encore fini). Après la claque à Paris vendredi dernier, le HAC a tout viré . Littéralement. Exit Didier Digard, mis à pied, et Demba Ba, directeur sportif, ainsi que Jean-Michel Roussier, président. Un grand ménage pour une équipe en très très grande difficulté en Ligue 1.

En conférence de presse, le nouveau boss, Yacine Alaoui, est venu apporter des clarifications sur la situation . À commencer par trouver un nouvel entraîneur : « On espère, si tout se passe bien, que pour le déplacement à Troyes, on ait notre nouvel entraîneur » . Match à Troyes qui aura lieu le 20 novembre. On n’est pas pressé du côté de la Normandie.…

LP pour SOFOOT.com