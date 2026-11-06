Si Timo Werner n'a pas réussi à Chelsea, c'est à cause de la VAR

Foutue époque. L’attaquant allemand Timo Werner , qui porte désormais les couleurs des Earthquakes de San José en MLS, est revenu sur sa période compliquée à Chelsea , après son explosion à Leipzig, où l’Europe avait découvert un attaquant rapide et tueur devant le but.

Au micro du podcast The Late Run , « Turbo Timo » n’a pas hésité à s’en prendre à la VAR, qu’il juge responsable de son échec : « Si je ne me trompe pas, je crois qu’on m’a refusé 16 buts dans la saison (…) Parfois, le hors-jeu était évident, d’accord, je l’acceptais. Mais pour la moitié, il n’y avait même pas hors-jeu. Ils cherchaient pendant cinq minutes pour trouver quelque chose, puis ils trouvaient. Vous avez alors l’impression qu’on vous enlève un but, encore, encore et encore. » …

LT pour SOFOOT.com