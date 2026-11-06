Le Portugal a un nouveau capitaine
Le brassard était libre. Cristiano Ronaldo rangé des bagnoles, le Portugal devait se mettre en quête d’un nouveau guide . Une question rapidement réglée par Jorge Jesus qui a confié cette lourde tâche à Bernardo Silva en se basant sur un calcul simple.
Prime à l’ancienneté
« Le capitaine est choisi par son nombre de matchs. La logique va rester la même et le joueur qui a le plus de sélections après Cristiano Ronaldo est Bernardo Silva », a justifié le sélectionneur de la Seleção adoubant ainsi le milieu du Real Madrid , âgé de 32 ans.…
MB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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