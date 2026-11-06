Le Portugal a un nouveau capitaine

Le brassard était libre. Cristiano Ronaldo rangé des bagnoles, le Portugal devait se mettre en quête d’un nouveau guide . Une question rapidement réglée par Jorge Jesus qui a confié cette lourde tâche à Bernardo Silva en se basant sur un calcul simple.

Prime à l’ancienneté

« Le capitaine est choisi par son nombre de matchs. La logique va rester la même et le joueur qui a le plus de sélections après Cristiano Ronaldo est Bernardo Silva », a justifié le sélectionneur de la Seleção adoubant ainsi le milieu du Real Madrid , âgé de 32 ans.…

MB pour SOFOOT.com