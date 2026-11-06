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Luis Enrique s’inspire volontiers des All Blacks
information fournie par So Foot 06/11/2026 à 15:23

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Luis Enrique s’inspire volontiers des All Blacks

Luis Enrique s’inspire volontiers des All Blacks

Bientôt le haka au Parc ? Luis Enrique a, comme à son habitude, distillé les métaphores capillotractées aux journalistes présents en conférence de presse avant le match face à Troyes. Le technicien asturien a notamment été interrogé sur la mentalité insufflée à ses joueurs face à des adversaires jugés plus faibles (que l’ESTAC ne le prenne pas personnellement) en osant la comparaison avec la Nouvelle-Zélande en rugby.

« Cela fait longtemps que la meilleure manière de montrer ton respect à l’adversaire, c’est de continuer à jouer à fond. Continuer à jouer avec de l’intensité, c’est ça le respect, pas faire des petits ponts ou autre , a-t-il développé. C’est comme les All Blacks en rugby, ils font le haka puis ils sont des machines ensuite. C’est la mentalité que j’aime. Tu peux être supérieur, peu importe le résultat, le respect c’est la manière dont tu joues au football. »

MB pour SOFOOT.com

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