Thomas Tuchel appelle deux jokers en équipe nationale d’Angleterre

Ceci n’est pas un Ezercice. Thomas Tuchel ne pourra pas compter sur Eberechi Eze et Jarell Quansah en vue de la trêve internationale avec l’Angleterre. Pour pallier ces deux forfaits, le sélectionneur allemand des Three Lions a décidé de convoquer Harvey Barnes et Ben White . L’annonce a été faite ce lundi sur les réseaux sociaux de l’équipe nationale d’Angleterre.

An update ahead of #ThreeLions camp, as @harveybarnes97 and Ben White have been added to Thomas Tuchel's squad.…

CT pour SOFOOT.com