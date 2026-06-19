Thomas Tuchel a gagné, les photographes vont être déplacés pendant les hymnes nationaux

Lui, il ne vit pas pour les caméras… quoi que. Après s’être plaint de la position des photographes lors des hymnes nationaux, le sélectionneur de l’Angleterre a finalement obtenu gain de cause . En conférence de presse, l’Allemand avait déclaré : « Je ne pouvais pas voir le moindre joueur de mon équipe durant l’hymne. C’était un moment très, très spécial et j’étais debout devant un mur de 50 photographes, à 50 cm de distance. Ça a un peu gâché mon expérience. »

Aussitôt dit, aussitôt fait

La demande de Thomas Tuchel a été entendue par la FIFA, et désormais, les règles concernant les photographes vont changer. La BBC rapporte que les positionnements des shooters vont être modifiés lors des hymnes nationaux . Les staffs pourront se déplacer sur la gauche ou la droite des bancs de touches, pour avoir une vue dégagée sur leur équipe, quand les photographes se regrouperont en un petit groupe plus proche de la ligne médiane. …

EM pour SOFOOT.com