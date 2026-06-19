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Mary Earps retrouve l'Angleterre
information fournie par So Foot•19/06/2026 à 16:21
Mary Earps retrouve l'Angleterre
Avant de rejoindre l’OL ? Après avoir officialisé son départ du Paris Saint-Germain,
Mary Earps rejoint officiellement London City Lionesses
, comme l’a annoncé le club anglais dans un communiqué.
Un quartier libre, comme en colo ! Pendant une soirée, les Bleus ont pu échapper au marquage à la culotte de Coach Didier. D’habitude peu enclin a laisser ses joueurs sortir en cours de compétition, le sélectionneur français a décidé de lâcher du lest en accordant ...
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