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Le Havre verrouille l'arrivée de son directeur sportif
information fournie par So Foot 19/06/2026 à 16:04

Le Havre verrouille l'arrivée de son directeur sportif

Le Havre verrouille l'arrivée de son directeur sportif

Je viens au Havre. Je ne viens pas au Havre. Je signe au Havre. Les appels contre-appels, Demba Ba avait l’habitude d’en user au cours de sa carrière longue de 16 ans. Même en tant que directeur sportif, l’ancien attaquant de Hoffenheim ou Chelsea ne s’en lasse pas. Alors que le président de Dunkerque « n’avait aucune inquiétude sur le fait que [s]on coprésident sera bien là pour la saison prochaine » , assurant même qu’il préparait le mercato du club nordiste auprès de L’Équipe le 29 mai dernier, le Franco-Sénégalais rejoindra bien le HAC à la tête de sa direction sportive .

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