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Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada
information fournie par So Foot 17/06/2026 à 01:12

Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada

Thomas Partey définitivement interdit d'entrer au Canada

Interdit d’entrer au Canada, l’international ghanéen Thomas Partey manquera bien le premier match de son pays à la Coupe du monde. La justice canadienne a confirmé le refus d’entrée sur le territoire nord-américain du joueur accusé de viols, indique CBC. Le milieu va bien manquer l’entrée en lice des Black Stars face au Panama , dans la nuit de mercredi à jeudi (coup d’envoi à 1 heure du matin).

Le Ghana avait contesté la décision de la justice canadienne, mais la Cour fédérale du pays à l’érable a rejeté ce recours . Le joueur de Villarreal de 32 ans sera jugé pour viols au Royaume-Uni en 2027. Il a plaidé non coupable de sept chefs d’accusations. Le Ghana doit également affronter l’Angleterre (23 juin, coup d’envoi à 22 heures) et la Croatie (27 juin, à 23 heures).…

UL pour SOFOOT.com

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