Thomas Partey à Villarreal, c’est officiel
Comme si rien n’avait changé.
Thomas Partey, inculpé pour cinq faits de viol et une agression sexuelle au Royaume-Uni, a officiellement retrouvé un club après son départ libre d’Arsenal début juillet. Villarreal a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord avec le Ghanéen de 32 ans pour une pige d’une saison .…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
