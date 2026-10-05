Thomas Müller vote pour deux joueurs français au Ballon d'or 2026

Cocorico. Dans une newsletter publiée ce lundi et notamment relayée par le média allemand Bild , l’ancien attaquant du Bayern Munich Thomas Müller a livré ses favoris pour le Ballon d’or 2026.

Müller met en avant le côté spectaculaire

Le champion du monde 2014 a surpris son monde en décidant de ne pas mettre en avant son ancien partenaire en Bavière Harry Kane pour placer deux Français, Kylian Mbappé et Michael Olise, comme favoris : « Ces deux joueurs allient un jeu spectaculaire à une réelle capacité à marquer des buts. Ils parviennent à être efficaces grâce à leur finesse et à leur puissance, tout en donnant l’impression que tout cela se fait sans le moindre effort. Pour moi, c’est exactement ce qu’il faut pour être le meilleur footballeur du monde. Il faut cette touche de magie. » …

MB pour SOFOOT.com