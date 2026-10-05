« Je t'aime tellement, donne-moi le maillot » : un joueur du Bénin tout excité avant d'affronter Messi

« Je t'aime tellement, donne-moi le maillot » : un joueur du Bénin tout excité avant d'affronter Messi

Qui n’a jamais rêvé de jouer contre Messi ? Pas grande monde. Et certainement pas Mohamed Tijani , défenseur du Bénin qui n’a qu’une chose en tête : le match d’adieu de la légende Messi, ce mardi soir, au stade Mâs Monumental de Buenos Aires.

Actuellement sans club, l’ancien joueur du Viktoria Plzeň devrait être titulaire contre l’ Albiceleste après avoir disputé deux fois 90 minutes (contre la Mauritanie et le Burkina Faso) pour le compte des qualifications pour la prochaine CAN.…

AC pour SOFOOT.com