Jhon Durán ne court pas à l'entraînement parce qu'il est « déjà riche »

Courir, pour quoi faire? Dans le foot, il y a ceux qui aiment courir et les autres. Et dans ces « autres », il y a une catégorie spéciale, celle de Jhon Durán. S’il ne veut pas courir, c’est qu’il n’en a pas besoin, son salaire tombe à la fin du mois, footing ou pas.

Avec un tel comportement, pas étonnant qu’il soit le joueur le plus fou que Fred n’ait jamais rencontré. « Ce mec s’en fout de tout, mon pote, quel type marrant ! Et en plus, c’est un super gars , raconte-t-il dans Charla Podcast . Mais tu vois, il s’en fout vraiment de tout. Quand on traînait ensemble, je lui disais : ‘ Durán, allez, on va à l’entraînement, on court un peu.’ Et lui, il répondait : ‘ J’suis déjà riche, j’ai pas besoin de courir’. » Cette anecdote date de Fenerbahçe, en début de saison dernière, où le Colombien est arrivé en prêt d’Al-Nassr, et sûrement pas avec les poches vides.…

LP pour SOFOOT.com