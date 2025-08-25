Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette
This is Thomas Müller.
Dans la nuit de samedi à dimanche, Thomas Müller a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs du Vancouver Whitecaps contre Saint-Louis. Après un premier match frustrant la semaine dernière, le légendaire attaquant allemand se rattrape et permet aux Canadiens d’empocher un précieux succès dans la course au podium de la MLS. …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer