Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette
information fournie par So Foot 25/08/2025 à 15:54

Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette

Thomas Müller divertit déjà la MLS avec un but et une boulette

This is Thomas Müller.

Dans la nuit de samedi à dimanche, Thomas Müller a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs du Vancouver Whitecaps contre Saint-Louis. Après un premier match frustrant la semaine dernière, le légendaire attaquant allemand se rattrape et permet aux Canadiens d’empocher un précieux succès dans la course au podium de la MLS.

MBC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
