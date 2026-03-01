Thomas Müller démarre parfaitement sa nouvelle saison de MLS

Nouvelle saison, même passion. La saison de MLS s’est ouverte, les retrouvailles avec les presque retraités aussi. Dans ce rayon, Thomas Müller, qui démarre sa première année complète avec son nouveau club, a régalé avec les Vancouver Whitecaps. L’Allemand a marqué à deux reprises pour valider la victoire des siens contre le FC Toronto (3-0) . L’équipe canadienne enchaîne un deuxième succès en autant de rencontres.

Set piece magic and Raumdeuter has a BRACE 👊🕺 🖥️ https://t.co/2e2kISMXkC#VWFC | #VANvTOR pic.twitter.com/2Xxko8FPSt…

UL pour SOFOOT.com