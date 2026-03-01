Luis Enrique apprécie le report de PSG-Nantes
Merci les gueux ! Le FC Nantes a accepté le report du match PSG-Nantes, prévu entre ses deux matchs de huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea, et ça a plu à Luis Enrique.
Le manitou parisien est revenu sur ce report à la fin de la courte victoire des siens au Havre (1-0). « C’est très positif, a-t-il clamé à Ligue 1 +. Je pense que c’est important pour la ville de Paris, mais aussi pour la France. » Rien que ça !…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
