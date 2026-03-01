 Aller au contenu principal
Le PSG ne marque sur penalty qu'une fois sur deux
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 10:23

Foutu Mory Diaw, foutu Philipp Köhn Après l’arrêt du gardien havrais (formé au PSG) sur Désiré Doué face au Havre (1-0) ce samedi, Paris a atteint un triste ratio. L’équipe de Luis Enrique n’a réussi que cinq de ses dix penaltys tentés cette saison. Elle tourne normalement à plus de 80% de réussite, des standards proches de la moyenne des équipes.

Des équipes de Ligue 1 font pire

Aucune autre équipe européenne ne fait pire , indique Opta. Lyon, Lorient et Le Havre ont converti moins de sentences que les Parisiens, mais ont eu moins de tentatives. Les Lyonnais, par exemple, n’ont marqué que deux de leurs six penaltys.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
