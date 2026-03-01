De Tavernost estime que les chiffres de Ligue 1+ ne suffisent pas à faire vivre les clubs

Ils vont trimer cet été. Ligue 1+ réfléchit à l’orientation que peut prendre la chaîne la saison prochaine, avec l’objectif d’atteindre la barre des 2 millions d’abonnés d’ici trois ans, indique RMC Sport . Distancée par Bein sports dans l’attribution des droits du Mondial, la chaîne espère atteindre les 1,16 million avant la fin de la saison.

« Le bilan est correct. Mais la LFP est consciente que ce plan est insuffisant pour la vie des clubs » , raconte Nicolas De Tavernost, patron démissionnaire de LFP Media. Dans cette perspective, RMC raconte que les dirigeants de la chaîne réfléchissent à un nouvel ordonnancement des matchs de Ligue 1 les week-end. « Une proposition qui rappellera des souvenirs » , évoque NDT. L’idée des multiplex du samedi soir ravive ici quelques souvenirs.…

UL pour SOFOOT.com