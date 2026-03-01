Un cabinet de conseil permettra à l'OM de choisir son futur président

Medhi charbonne toute l’année ! Démissionnaire de son poste de dirlo du foot de l’OM puis reconduit à son poste, Medhi Benatia a des choses à dire. Il a choisi le JDD nouvelle version pour expliquer cet appel / contre appel digne des grands de ce monde. Alors que l’OM accueille Lyon dans un match de Ligue 1 crucial et que le club a annoncé la nomination d’Alban Juster au titre de président du directoire par intérim, le JDD indique que l’OM recherchera un nouveau président cet été. Le club devrait faire appel à un cabinet de recrutement afin de trouver le successeur de Pablo Longoria pour la saison prochaine, précise le canard.

« Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions , explique de son côté Benatia. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion [de départ, NDLR] mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir. » …

UL pour SOFOOT.com