Thomas Müller climatisé pour ses débuts avec Vancouver
18/08/2025 à 09:16

C’est pas Gijon, c’est pas Valladolid, c’est la MLS.

Un peu moins de deux semaines après son arrivée chez les Whitecaps de Vancouver, Thomas Müller a réalisé ses grands débuts avec le club canadien dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le banc face à Houston, le légendaire attaquant du Bayern a attendu l’heure de jeu pour fouler la pelouse du BC Place.

