Thomas Müller climatisé pour ses débuts avec Vancouver
C’est pas Gijon, c’est pas Valladolid, c’est la MLS.
Un peu moins de deux semaines après son arrivée chez les Whitecaps de Vancouver, Thomas Müller a réalisé ses grands débuts avec le club canadien dans la nuit de dimanche à lundi. Sur le banc face à Houston, le légendaire attaquant du Bayern a attendu l’heure de jeu pour fouler la pelouse du BC Place. …
MBC pour SOFOOT.com
