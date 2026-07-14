Thomas Meunier traverse la Manche

Et hop, un petit coup d’Eurostar. En fin de contrat du côté de Lille, Thomas Meunier a décidé de partir découvrir la Premier League la saison prochaine. Le défenseur belge devrait en effet s’engager avec Sunderland , où il retrouvera un autre ancien parisien en la personne de Nordi Mukiele. Selon The Athletic , l’intéressé a débarqué dans le nord de l’Angleterre pour y passer sa visite médicale ce mardi.

Tout éliminé de la Coupe du monde, le diable rouge a donc décidé de quitter Lille, lui qui assurait pourtant avant de s’envoler pour les États-Unis n’avoir « jamais fermé la porte » aux Dogues. Sous les ordres de Régis Le Bris, Meunier aura l’opportunité de disputer la Ligue Europa , tout en apportant son expérience à un club promu la saison passée.…

TB pour SOFOOT.com