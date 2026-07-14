Pour son retour au pays, la sélection norvégienne s'offre un dernier coup de rame royal
C’est bon, le clapping des Islandais est définitivement ringardisé. Autrice de sa meilleure performance en Coupe du monde après 28 ans d’absence, la Norvège, éliminée en quart de finale par l’Angleterre, s’est tout de même offert un retour triomphal au pays. Dès la descente de l’avion, le meilleur buteur national Erling Haaland s’est fait remarquer en tenant un raton-laveur empaillé, avant de filer à la réception donnée par le roi Harald, lequel s’est montré très ému au moment de féliciter les troupes de Ståle Solbakken.
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JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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