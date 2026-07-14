Barcola et Tchouaméni titulaires face à l’Espagne ?
Didier Deschamps a tranché. Selon Canal+, Bradley Barcola sera titulaire ce mardi soir face à l’Espagne en demi-finales de la Coupe du monde. L’attaquant parisien devrait prendre la place de Désiré Doué sur l’aile gauche , aux côtés de Kylian Mbappé, Michael Olise et Ousmane Dembélé. Un choix qui devrait permettre aux Bleus de mettre un peu plus de vitesse dans le dos de la défense espagnole. Enfin, si le ballon arrive jusque-là.
Embed t.co…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer