Pour Balogun, les États-Unis se sont tirés une balle dans le pied
Donald Trump voulait aider les États-Unis, il leur a surtout ajouté un problème. Une semaine après l’élimination face à la Belgique (4-1), Folarin Balogun est revenu sur la polémique entourant sa suspension. Exclu contre la Bosnie-Herzégovine, l’attaquant américain avait finalement été autorisé à disputer le huitième de finale après un coup de téléphone du président américain à Gianni Infantino. Une intervention politique qui a visiblement fait plus de mal que de bien à Team USA.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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