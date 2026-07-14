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Un Etats-unien nommé pour arbitrer le conflit entre l'Angleterre et l'Argentine
information fournie par So Foot 14/07/2026 à 16:25

Un Etats-unien nommé pour arbitrer le conflit entre l'Angleterre et l'Argentine

Un Etats-unien nommé pour arbitrer le conflit entre l'Angleterre et l'Argentine

Bon courage pour se farcir « le match qui ne sera jamais normal. » A défaut d’avoir encore des représentants parmi les participants au dernier carré du Mondial, l’Amérique du nord peut se consoler avec Ismaïl El Fath. Cet Etats-unien de 44 ans sera en effet au sifflet de la deuxième demi-finale du tournoi entre l’Angleterre et l’Argentine , prévue ce mercredi à 21h au Stade d’Atlanta.

Grâce à la loterie

Ismaïl El Fath n’est pas un perdreau de l’année puisqu’il avait officié en tant que quatrième arbitre lors de la finale de la Coupe du monde 2022. Pour cette édition, on l’a retrouvé aux commandes des rencontres entre les Pays-Bas et le Japon, l’Espagne et l’Uruguay, puis, en huitièmes de finale, de la victoire de la Norvège face au Brésil.…

JD pour SOFOOT.com

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