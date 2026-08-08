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L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale
information fournie par So Foot 08/08/2026 à 21:02
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L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale

L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale

Côte d’Ivoire 1-2 Algérie

Buts : Konan (30 e ) pour les Éléphantes // Khiri (58 e ), Ould Braham (64 e ) pour les Vertes

Expulsion : Ouedraogo (42 e ) côté Côte d’Ivoire

LB pour SOFOOT.com

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