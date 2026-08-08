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L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale
information fournie par So Foot•08/08/2026 à 21:02
L'Algérie renverse la Côte d'Ivoire et s'offre une qualification historique en demi-finale
Côte d’Ivoire 1-2 Algérie
Buts : Konan (30
e
) pour les Éléphantes // Khiri (58
e
), Ould Braham (64
e
) pour les Vertes
Expulsion : Ouedraogo (42
e
) côté Côte d’Ivoire
…
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